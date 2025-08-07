Nove pessoas são presas durante operação contra grupos criminosos em divisas interestaduais no Ceará

Nove pessoas foram presas nas primeiras horas da operação "Nordeste Integrado", no Ceará / Crédito: Divulgação/SSPDS

Nove pessoas foram presas durante as primeiras horas de uma operação que mirou atuação de grupos criminosos nas divisas interestaduais do Ceará com os estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Com início nesta quinta-feira, 7, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) busca cumprir 30 mandados de prisão até esta sexta-feira, 8. Do total das prisões, oito foram por mandados de prisão e uma em flagrante. As prisões aconteceram nos municípios cearenses de Barbalha, Campos Sales, Mauriti, Penaforte, Jardim e Limoeiro do Norte.

Ao todo, quatro homens foram presos por estupro de vulnerável, um por violência doméstica, um por roubo e dois por homicídio. As idades dos suspeitos não foram divulgadas. Também não foram expedidos mandados de busca e apreensão no Estado. Além disso, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O alvo foi capturado dentro de um ônibus que tinha como destino o município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O suspeito foi alvo de uma fiscalização dentro do veículo pelos policiais, onde foi encontrado dentro da bagagem dele o total de 8 quilos de drogas, sendo seis de maconha, um de crack e um de cocaína. Conforme o delegado Pedro Viana, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os dois homens apontados por homicídios também são investigados por integrar organização criminosa.

“A diretriz de trabalho é o foco nas divisas dos estados, visando o cumprimento de mandados de prisão em geral, com foco no combate a essas organizações criminosas”, disse. O diretor de planejamento e gestão operacional da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Kilderlan, destacou que, devido à posição geográfica do Ceará que está localizado mais próximo da Europa, há um interesse das facções na região, visando facilitar o tráfico de drogas. “Somente no Ceará, há 573 km litoral, uma fronteira marítima imensa. E a droga, muitas vezes, percorre o território cearense e o território nordestino com destino a esses países europeus e os Estados Unidos”, comenta.