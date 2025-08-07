Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nove pessoas são presas durante operação contra grupos criminosos em divisas interestaduais no Ceará

Com início nesta quinta-feira, 7, agentes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) buscam cumprir 30 mandados de prisão até às 23 horas desta sexta-feira, 8
Nove pessoas foram presas durante as primeiras horas de uma operação que mirou atuação de grupos criminosos nas divisas interestaduais do Ceará com os estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Com início nesta quinta-feira, 7, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) busca cumprir 30 mandados de prisão até esta sexta-feira, 8.

Do total das prisões, oito foram por mandados de prisão e uma em flagrante. As prisões aconteceram nos municípios cearenses de Barbalha, Campos Sales, Mauriti, Penaforte, Jardim e Limoeiro do Norte.

Ao todo, quatro homens foram presos por estupro de vulnerável, um por violência doméstica, um por roubo e dois por homicídio. As idades dos suspeitos não foram divulgadas. Também não foram expedidos mandados de busca e apreensão no Estado.

Além disso, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O alvo foi capturado dentro de um ônibus que tinha como destino o município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

O suspeito foi alvo de uma fiscalização dentro do veículo pelos policiais, onde foi encontrado dentro da bagagem dele o total de 8 quilos de drogas, sendo seis de maconha, um de crack e um de cocaína.

Conforme o delegado Pedro Viana, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os dois homens apontados por homicídios também são investigados por integrar organização criminosa.

“A diretriz de trabalho é o foco nas divisas dos estados, visando o cumprimento de mandados de prisão em geral, com foco no combate a essas organizações criminosas”, disse.

O diretor de planejamento e gestão operacional da Polícia Militar do Ceará (PMCE), coronel Kilderlan, destacou que, devido à posição geográfica do Ceará que está localizado mais próximo da Europa, há um interesse das facções na região, visando facilitar o tráfico de drogas.

“Somente no Ceará, há 573 km litoral, uma fronteira marítima imensa. E a droga, muitas vezes, percorre o território cearense e o território nordestino com destino a esses países europeus e os Estados Unidos”, comenta.

A operação não acontece apenas no Ceará, mas também nos estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, integrando a operação “Nordeste Integrado”. Mais 5,9 mil agentes de Segurança estão atuando para cumprir 510 mandados de prisão e de busca e apreensão.

Conforme o coordenador de Planejamento Operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Copol/SSPDS), Harley Filho, o principal foco da operação é combater o avanço de grupos criminosos com atuação interestadual na atuação do tráfico de drogas e no combate a homicídios.

Dos 5,9 mil agentes na operação, 1.172 são do Ceará. São 960 policiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE), 157 da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e 55 agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

