"Não temos mais saúde": moradores da zona rural de Paraipaba denunciam poluição por fumaça de fábrica

Imagens captadas por moradores mostram a emissão contínua de fumaça preta e acinzentada, oriunda da chaminé da caldeira da fábrica / Crédito: Via WhatsApp O POVO

Moradores de uma comunidade localizada na zona rural de Paraipaba, município cearense a cerca de 90 km de Fortaleza, vêm denunciando a emissão recorrente de fumaça preta proveniente de uma fábrica de beneficiamento de coco instalada nas proximidades das residências. Segundo os relatos, a poluição atmosférica estaria afetando diretamente a qualidade do ar e comprometendo a saúde dos habitantes da região. A unidade industrial, pertencente à empresa Cartha Indústria de Alimentos Ltda., responsável pela marca Água de Coco Litorâneo, foi fundada em 2015 e ocupa uma área de aproximadamente 5.000 m², situada a cerca de 8 km do centro do município. A comunidade afetada é composta por cerca de 300 moradores, entre eles crianças, idosos e pessoas com histórico de doenças respiratórias — público especialmente vulnerável a agentes poluentes.

Moradores relatam problemas respiratórios e incômodo diário Vídeos gravados por moradores mostram a fumaça preta e densa saindo da chaminé da fábrica e sendo direcionada pelo vento para as casas da região. O material particulado permanece no ar, especialmente durante as noites e madrugadas. Uma moradora da região, que vive há 24 anos na localidade e preferiu não se identificar, afirmou ao O POVO que convive com o problema há aproximadamente oito anos. “A fumaça é sufocante, principalmente durante a madrugada”, disse. Segundo ela, a caldeira operava ininterruptamente nos primeiros anos e, atualmente, permanece em funcionamento nos dias úteis, com pausa apenas nos fins de semana. “O cheiro muito forte da fumaça é constante, especialmente quando usam madeira como combustível. Fica mais escura e pesada”, relata. A moradora também aponta que suas filhas enfrentam crises frequentes de rinite, espirros constantes e episódios de falta de ar. “Não temos mais saúde respiratória”, lamenta.

Empresa teria reconhecido falha, mas não tomou providências Em busca de solução, parte da comunidade recorreu a Prefeitura de Paraipaba e à própria empresa, sem sucesso. De acordo com a denunciante, um engenheiro da fábrica visitou sua residência há cerca de dois anos e teria reconhecido que a chaminé responsável pela dispersão da fumaça estava fora dos padrões adequados. “Ele disse que a chaminé era muito baixa, deveria ter pelo menos 20 metros de altura, mas estava quase no nível da minha casa”, afirma. Apesar do reconhecimento verbal da irregularidade, nenhuma providência efetiva teria sido adotada desde então.

Empresa nega irregularidades e diz seguir padrões ambientais e sanitários Procuramos a Cartha Indústria de Alimentos Ltda., que se manifestou por nota. A empresa disse receber “com espanto e indignação” a denúncia, afirmando atuar dentro dos padrões legais e ambientais. Segundo a empresa, todas as atividades operam com alvarás de funcionamento, sanitário e ambiental, além de controle de qualidade e fiscalização dos equipamentos.