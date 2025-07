Nova Identidade Nacional foi emitida por mais de 1,4 milhão de cearenses

Mais de 30 milhões de pessoas emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional. / Crédito: Comunicação do Instituto-Geral de Perícias

O Ceará registrou a emissão de 1,44 milhão de novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN), o que equivale a 15,68% da população do Estado. O novo documento é válido para todos os brasileiros, unificando a identificação em todo o País através do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), diferente do modelo anterior, onde o Registro Geral (RG) variava entre os estados. No Ceará, foram emitidas 804,5 mil identidades para pessoas do sexo feminino (55,58%) e 643 mil para o sexo masculino (44,42%). Em todo o Brasil, mais de 30 milhões de brasileiros já emitiram o novo documento, conforme dados consolidados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Quais as vantagens da nova CIN? A nova identidade está disponível em formato físico ou digital. Um dos benefícios, segundo o Governo Federal, é a melhoria dos cadastros da administração pública, fundamentais para a implantação de políticas públicas. Outro diferencial é a possibilidade de inserir na CIN o número de outros documentos, como a Carteira de Motorista, a Carteira de Trabalho, entre outros. O novo modelo também oferece mais resistência: a versão física é feita de policarbonato, material semelhante ao dos cartões de crédito, embora ainda exista a opção em papel de segurança. A CIN também segue o padrão internacional MRZ (Machine Readable Zone), utilizado em passaportes, e conta com QR Code para facilitar a autenticação e a verificação em casos de perda ou furto. A expectativa do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é que, no futuro, a CIN possa substituir todos os demais documentos, sendo inclusive aceita como documento de viagem nos países do Mercosul.

Como solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional? Desde outubro de 2024, a emissão da CIN no Ceará passou a ser feita pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Para solicitar o documento, é necessário agendar atendimento em um dos postos disponíveis: Locais de atendimento:

-Casa do Cidadão: Unidades em Barbalha, Maracanaú e Fortaleza (Shopping Iguatemi e Benfica)

-Vapt Vupt: Unidades em diversos municípios cearenses

-Postos avançados: Localizados em cidades como Aracati, Crato, Sobral, entre outras