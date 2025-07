UFC lança canal no WhatsApp para registro de ocorrência relacionada à segurança

A Universidade Federal do Ceará (UFC) lançou um canal no aplicativo WhatsApp para o registro de ocorrências relacionadas à segurança e situações de emergência nos campi de Fortaleza e do Interior.

Para acessar o serviço, o universitário deve enviar uma mensagem para o número (85) 3366.9190.

Assim que a denúncia for registrada no canal, ela será encaminhada ao vigilante mais próximo da ocorrência. O intuito é adotar as providências de segurança cabíveis com agilidade.

O lançamento do serviço ocorre após uma série de denúncias e manifestações de estudantes da UFC que reivindicavam mais segurança nos campi da universidade.