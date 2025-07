Após 25 anos, acusados por morte de trabalhador Sem Terra vão a julgamento no Ceará

Na ocasião, Aldenir — conhecido como Denir — morreu no local após ser baleado , e outras oito pessoas ficaram feridas: duas crianças, duas mulheres e quatro homens.

Os acusados pelo assassinato de Aldenir de Mesquita, de 28 anos, serão julgados nesta quarta-feira, 16, na Vara Única da Comarca de Ocara, no interior do Ceará . O crime ocorreu há mais de duas décadas , em junho de 2000, durante uma emboscada na antiga Fazenda Serrote, área ocupada por trabalhadores rurais Sem Terra.

Investigação apontou mandante do crime

Segundo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), três homens armados atacaram o acampamento na tentativa de expulsar famílias da área. Investigações apontam que a ação foi encomendada por uma fazendeira, Jacinta Abreu de Souza, então com 78 anos, presa em flagrante à época. Ela foi acusada de contratar pistoleiros para atacar os acampados.

Em depoimento à polícia, Jacinta — que já é falecida — afirmou que havia contratado os homens para “fazer a segurança do prédio”, mas negou ter ordenado os disparos contra os trabalhadores.

O julgamento ocorre no mês em que o crime completa 25 anos. O MST pretende realizar uma mobilização em frente ao fórum de Ocara para acompanhar o processo e reforçar o pedido de justiça. Para o movimento, “o caso não se trata de um episódio isolado, mas de uma expressão recorrente da violência no campo brasileiro, marcada por grilagem, pistolagem e omissão do Estado”.