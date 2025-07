Homem é assassinado após ser atraído por mulher até motel em Caucaia; suspeita é presa

Outros quatro homens são suspeitos de envolvimento na morte do homem, apontado como integrante de uma facção criminosa. Caso aconteceu na noite do sábado, 12

Um homem de 29 anos foi assassinado após ser atraído por mulher para um encontro íntimo em um motel localizado no bairro Tabapuá Brasília II, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime aconteceu na noite do sábado, 12. A vítima foi morta a tiros.

Conforme as investigações, uma mulher de 26 anos marcou um encontro com a vítima no estabelecimento. Ela foi presa, nesse domingo, 13, em uma residência no bairro Iparana, suspeita de envolvimento no homicídio. Ela também é investigada por integrar organização criminosa.