Neto veste camisa de avô que estava guardada há mais de 50 anos e encanta familiares

Na foto, o neto de Fábio Henrique Soares Ferreira, Dom Soares Andrade, de 1 ano e 4 meses, usando a camisa do avô, um dos únicos pertences que o acompanhou na vinda a Reriutaba do Rio de Janeiro / Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Uma camisa social amarela com flores brancas na estampa pode guardar memórias de tempos difíceis e alegres simultaneamente. É o caso da peça de roupa de Fábio Henrique Soares Ferreira, de 67 anos, que o vestiu quando ele vinha do Rio de Janeiro com destino a Reriutaba, município da microrregião de Ipu, no Ceará. A camisa foi um dos poucos pertences que veio com Fábio, junto de uma carta da mãe pedindo que a família adotiva o criasse. Cinquenta anos depois, a peça foi vestida pelo neto, Dom Soares Andrade, de 1 ano e 4 meses, e encantou os familiares.

A vinda ao Ceará com uma camisa amarela e flores brancas A história de Fábio, que é profissional em energia eólica, começa com a mãe biológica, Francisca Regina Célia Soares, que foi ao Rio de Janeiro com 18 anos para trabalhar como babá em uma família. Após um tempo na cidade, ela acabou engravidando. "Depois ela teve um segundo relacionamento, que se originou em um casal de filhos e aí já faziam três. Eu tive muito pouco contato com ela", relata. Mesmo com o nome do pai biológico registrado na certidão de nascimento, Fábio não chegou a conhecer o progenitor. Fábio acredita que o homem era o dono da casa onde a mãe foi trabalhar.

“Ele já tinha um casal de filhos e ela foi trabalhar de babá. Eles acabaram se relacionando e eu fui fruto desse envolvimento. Só que ela teve uma segunda união, que resultou em um casal”, conta. “Até onde eu sei, ela passou dificuldades e se separou dessa pessoa, da segunda união. Ele ficou com o filho, e ela com a menina e comigo. Ela me mandou para Reriutaba, para essa família que criou ela me criar também”. Conforme Fábio, Francisca Regina alegava que ele iria apenas para um “passeio” no município. Porém, uma carta ia junto ao menino, que na época tinha apenas cinco anos de idade, entregando ele aos cuidados da família.

Junto dos poucos pertences, havia a camisa amarela com flores brancas na estampa. No início, Fábio não vestia a peça pois ficava muito grande. Então a avó adotiva, dona Maria Bemvinda, guardou a peça por muito tempo. “E aí [quando] adulto, já não tinha mais como usar a camisa. Ela me entregou quando casei, dizendo que eu tinha trazido do Rio de Janeiro. E ela disse: ‘pronto, a camisa vai ficar na primeira oportunidade que a gente tiver'", relembrou as palavras de dona Maria. O carioca não consegue descrever a sensação ao ver o neto vestindo uma das poucas peças de roupa que o acompanhou na mudança.