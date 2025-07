Bombeiros resgatam quase 6 mil animais em 2025; veja cidades com mais casos

Cobra com mais de dois metros é encontrada em quintal de residência no Crato / Crédito: Reprodução/CBMCE

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) registrou 5.955 ocorrências de resgate de animais no primeiro semestre de 2025. O número representa um crescimento de 8,55% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados 5.486 atendimentos. Segundo o CBMCE, o aumento está associado a diversos fatores, como adensamento urbano, que intensifica o contato entre humanos e animais silvestres. A maior conscientização da população, por meio de campanhas educativas, e a rapidez nas respostas das equipes de resgate também contribuíram para a elevação da demanda.

Serpentes lideram os atendimentos As serpentes seguem como os animais mais resgatados no Estado. Em 2025, foram registradas 4.062 ocorrências, o que representa 68,22% do total. O número representa um aumento de 9,31% em relação às 3.716 ocorrências no mesmo período de 2024. Os gatos ocupam a segunda posição no ranking, com 702 resgates — crescimento de 16,80% frente aos 601 casos do ano anterior. Já os chamados relacionados a animais silvestres urbanos, como gambás e cassacos, somaram 380 em 2025, contra 349 em 2024. Fortaleza registra o maior número de ocorrências Fortaleza foi a cidade com o maior número de atendimentos: 1.534 ocorrências nos seis primeiros meses de 2025, um aumento de 16,64% em comparação aos 1.312 registros de 2024.