Fortaleza: parte de duplex desaba no Jangurussu em meio a chuvas

Uma parte da marquise de um duplex abandonado e desabitado desabou na Capital, nesta terça-feira, 1º. Outras partes do imóvel seguem com risco de desabamento

Ceará: chove em mais de 100 cidades e Estado tem aviso de "perigo potencial" para 74; ENTENDA Diante disso, os moradores vizinhos, com medo, demoliram o restante da edificação que estava sob risco. Segundo a Defesa Civil, uma vistoria foi realizada.

Mesmo assim, outras partes do imóvel estão com risco de desabamento. De acordo com o Órgão, o responsável pelo edifício deve ser identificado.

Em seguida, o relatório será encaminhado, juntamente com a notificação, para a tomada das medidas necessárias e consequente eliminação dos riscos.

Além disso, a Defesa não registrou ocorrências no plantão noturno até esta quarta-feira, 2.