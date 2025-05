Tempo em Fortaleza: Capital tem chuva na manhã deste domingo, 25

Manhã de chuva em Fortaleza neste domingo, 25 / Crédito: Jô Alves/Especial para O POVO

Fortaleza amanheceu com tempo instável neste domingo, 25. A Capital, assim como outras cidades na macrorregião Litoral de Fortaleza, segue com chuvas intermitentes ao longo da manhã. Segundo dados de radar da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a precipitação começou ainda na madrugada. As primeiras chuvas ocorreram por volta de 1h30min, vindas de Aquiraz, com as nuvens carregadas seguindo na direção noroeste.