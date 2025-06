Veja chuvas no Ceará e previsão do tempo para o feriado

O início do feriado de Corpus Christi tem sido de tempo majoritariamente firme no Ceará . De acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), oito cidades registraram chuvas entre as 7 horas da manhã da última quarta-feira, 18, e o mesmo horário desta quinta, 19.

Previsão do tempo para o feriado

A previsão é de tempo firme com chuvas pontuais em alguns municípios do Ceará durante os próximos dias. Até sexta-feira, 20, são esperadas chuvas fracas durante as madrugadas e manhãs no centro norte do Estado, que devem seguir rumo às regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, e sul do Vale do Jaguaribe durante as tardes e noites.

Para o sábado, 21, a previsão é de chuva nos litorais Norte, do Pecém e de Fortaleza, enquanto o resto do Estado segue com tempo firme. À tarde, as precipitações seguem no Litoral Norte, mas desta vez chegam também à região do Cariri, onde permanecem até o anoitecer.

Os picos de temperatura devem ocorrer nas regiões jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte, com até 35°C. Mínimas de 17° a 19° ainda podem ocorrer na Ibiapaba, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.