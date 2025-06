Vai viajar no feriado? Confira dicas e esquemas de segurança para a estrada

Estimasse que mais de 30 mil passageiros devam embarcar nos terminais rodoviários de Fortaleza / Crédito: FÁBIO LIMA

Com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 19, o ponto facultativo no Ceará na sexta-feira, 20, a perspectiva é de movimentação nas estradas cearenses até o domingo, 22. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas devem embarcar nos terminais rodoviários de Fortaleza. As principais rodovias do Estado estão com fiscalização e patrulhamento reforçados. CONFIRA|Corpus Christi: o que abre e o que fecha no feriado em Fortaleza



Esquema de segurança nas estradas Com foco na segurança e ordem nas principais rodovias do Estado, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciaram, na quarta-feira, 18, a Operação Corpus Christi 2025 — esquema de segurança que vai até o próximo dia 22. Ao todo, o BPRE disponibilizou 274 policiais militares, 24 viaturas, 33 motocicletas, nove guinchos e 26 postos fixos e móveis para a operação. O objetivo é reduzir riscos de acidentes e inibir possíveis delitos. A fiscalização será intensificada em trechos estratégicos com maior ocorrência de acidentes e infrações, além de áreas de celebrações religiosas, garantindo o fluxo seguro e a tranquilidade dos eventos. Para isso, os PMs atuarão com viaturas, motocicletas e patrulhamento a pé. A PRF deve atuar em todas as vias federais que cortam o Ceará, especialmente na BR-116 e na BR-222, com ações focadas em fiscalizações de controle de velocidade, ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança e transporte adequado de crianças.

De forma paralela, a PRF iniciará a Operação Festejo Junino, que ocorrerá entre os dias 21 e 30 de junho. O objetivo é garantir a segurança dos motoristas que se deslocarem para o interior do Estado para participar dos festejos do período. Movimentação nas rodoviárias De acordo com a Coordenadoria de Transporte da ARCE, cerca de 30.900 passageiros devem embarcar nos terminais rodoviários de Fortaleza. Para isso, foram programados 134 horários extras, para um total de 1.650 viagens previstas no período — número que pode aumentar conforme a demanda.

Segundo Newton Fialho, gerente da Socicam, empresa administradora dos terminais rodoviários de Fortaleza, o dia com maior movimentação de passageiros neste ano será o domingo, 22, com 7.982 usuários. “No período de Corpus Christi, normalmente temos movimentação mais aquecida nos terminais rodoviários, principalmente depois que foi decretado ponto facultativo para alguns setores. Isso transformou a data em feriado prolongado, gerando uma maior movimentação nas rodoviárias”, afirma Newton. Os destinos mais procurados dentro do Ceará são Juazeiro do Norte, Viçosa do Ceará, Crato, Sobral e Tianguá, o que representa cerca de 80% dos destinos procurados. Já entre os destinos interestaduais estão Natal (RN), Teresina (PI), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Mossoró (RN).