Bia Dançarina é velada em Baturité com homenagens e muito forró

O velório da influenciadora digital conhecida como Bia Dançarina, de 45 anos, e seu marido, foi marcado por um cortejo emocionante e muito forró pelas ruas de Baturité, no interior do Ceará. O casal foi vítima de um duplo homicídio na última quinta-feira, 13. Na manhã do sábado ,15, diversas homenagens foram publicadas no perfil do Instagram do "Forró da Feira", espaço dedicado ao comércio local e a apresentações culturais.

Antes de cantar e visivelmente emocionado, Jackson fez votos de que os amigos, familiares e fãs encontrassem conforto. Ele revelou que Bia já havia pedido que sua despedida fosse embalada pelo ritmo que tanto amava.

Em seguida, acompanhado de outros músicos, Jackson cantou a música "Novinha do Onlyfans". Nos comentários da publicação, fãs reforçaram que "era a música dela" e parabenizaram pela realização do último desejo de Bia.

SOBRE O ASSUNTO | Bia dançarina denunciou ser alvo de ameaças em vídeo um dia antes de ser morta "Que ironia, ela ser sepultada justamente no dia em que levava tanta alegria a todos na feirinha, o sábado", escreveu uma seguidora. Cortejo fúnebre de influenciadora digital foi marcado por apresentações musicais Depois do velório, um cortejo fúnebre seguiu o corpo de Bia até o cemitério, acompanhado por vários carros, motos e pessoas a pé. A procissão contou com mais apresentações de forró, com sanfoneiro, cantores e danças, em uma despedida cheia de emoção.

As investigações da morte de Bia estão a cargo da Delegacia Regional de Baturité, que realiza diligências para elucidar o caso. Denúncias A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos. Disque-Denúncia: 181