Bia dançarina denunciou ser alvo de ameaças em vídeo um dia antes de ser morta

Polícia Civil investiga a morte da personagem do município de Baturité famosa nas redes sociais. Ela era conhecida por vídeos em perfis no Kwai e TikTok

A influenciadora Bia Dançarina, personagem famosa de Baturité, a 98 quilômetros de Fortaleza, utilizou um vídeo nas redes sociais para denunciar ser alvo de ameaças. As imagens teriam sido divulgadas um dia antes do duplo-homicídio que vitimou Bia e o companheiro, na quinta-feira, 13.

O prefeito Herberlh Mota (Republicanos) utilizou as redes sociais para lamentar a morte de Bia. Ela teve a casa invadida e foi morta a tiros dentro da residência junto do companheiro. Bia era conhecida por perfis no Kwai e TikTok, além de dançar na feira de Baturité.