Homem detona bomba rasga-lata em hospital público de Quixeramobim

Um homem de 29 anos invadiu o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), no município de Quixeramobim, distante 212 quilômetros de Fortaleza, e explodiu uma bomba rasga-lata durante a tarde desta sexta-feira, 20. O ataque ocorreu dentro do ambulatório da unidade e não deixou feridos.

