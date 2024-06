Homem que rompeu tornozeleira minutos após audiência é recapturado em Crateús

De acordo com a SSPDS, Matheus é apontado como chefe de um grupo criminoso que age em Fortaleza. Ele havia sido preso em flagrante na sexta-feira, 14, com 25 gramas de drogas e munições no bairro Couto Fernandes.

O mandado não constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e, por isso, o juízo avaliou a necessidade da prisão apenas por causa do flagrante de drogas e munições. Tanto os PMs, quanto a Polícia Civil também não tinham conhecimento do mandado em aberto.



O mandado expedido pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza foi cadastrado no BNMP após a fuga de Matheus e, nesta tarde, a ordem judicial foi cumprida.



Matheus tem antecedentes criminais por homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas (três vezes), porte ilegal de arma de fogo, roubo a pessoa e roubo de veículo.



Ele foi pronunciado pelo assassinato de Daniele dos Santos Malaqueta, crime ocorrido em 2 de dezembro de 2016 no bairro Demócrito Rocha. Matheus aguardava o julgamento em liberdade.



A prisão desta quarta-feira foi realizada pelo Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE).