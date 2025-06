Falso advogado: golpe atinge quem tem ações contra planos de saúde no Ceará

Esse é um dos golpes que mais tem crescido , segundo a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE).

Aproveitando-se do momento de vulnerabilidade na saúde, golpistas entram em contato por telefone ou WhatsApp com pessoas que estão ingressando ou já possuem ações na Justiça contra planos de saúde.

Na última terça-feira, 27, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu oito pessoas suspeitas de participação no golpe do “falso advogado/defensor”. As investigações são conduzidas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF).

Como funciona o golpe

Desta vez, os criminosos estão utilizando o nome de instituições públicas, se passando por defensores públicos ou advogados, para enganar pessoas que estão com ações relacionadas a operadoras de planos de saúde.

Em entrevista ao O POVO, o subdefensor público geral do Estado do Ceará, Dr. Leandro Bessa, explica que os golpistas acessam dados de processos judiciais que não estão sob segredo de Justiça.