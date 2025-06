Governo do Ceará autoriza obras de abastecimento de água em 11 municípios com escassez hídrica

Foto de apoio ilustrativo: obras de abastecimento de água em 11 municípios do Ceará são autorizados nesta quarta-feira, 4 / Crédito: Samuel Setubal

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou a ordem de serviço que autoriza o investimento de R$ 22,5 milhões em abastecimento hídrico em 11 municípios do interior do Ceará. O documento foi assinado no palácio da abolição, na manhã desta quarta-feira, 4. O valor aplicado por parte do Governo recebe o apoio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), sendo parte do componente Acesso à Abastecimento de Água e Saneamento Rural do Projeto São José.