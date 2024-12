Membros do CV responsáveis por homicídios e tráfico de drogas são presos no Grande Pirambu

Ao todo, 20 pessoas foram presas, sendo 14 por mandados de prisão e outras seis em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Vinte pessoas que atuavam na parte operacional da facção carioca Comando Vermelho (CV) foram presas em uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta sexta-feira, 13, no Grande Pirambu, em Fortaleza. Eles eram responsáveis por atuar na linha de frente de homicídios e tráfico de drogas na região.

Na última terça-feira, 10, integrantes da parte financeira da facção também foram alvos de uma operação, onde nove pessoas foram presas na região. Um dos líderes do grupo criminoso, alvo da operação na terça, é o cearense Carlos Mateus da Silva Alencar, 29, vulgo “Skidum”, que está foragido no Rio de Janeiro e integra a lista dos mais procurados pelas forças de Segurança do Ceará.