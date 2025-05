Policial suspeito de desviar 301 armas teria negociado-as com facção da Grande Messejana

A informação consta em um parecer do Ministério Público Estadual (MPCE), elaborado na última sexta-feira, 23, em que o órgão ministerial se posiciona contrário a um pedido de liberdade provisório feito pela defesa do suspeito.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na manifestação, a procuradora Nádia Costa Maia menciona que as investigações da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) se depararam com conversas de Rocky Marciano com traficantes, sobretudo, do bairro Paupina.



Conforme apurou a Delegacia de Assuntos Internos, da CGD, os faccionados pagavam pelas armas tanto com dinheiro, quanto com drogas, “permitindo que ROCKY MARCIANO passasse a ostentar um padrão de consumo (festas, viagens etc) incompatível com sua renda”.



De acordo com o parecer, Rocky Marciano é acusado de subtrair 222 pistolas e 79 armas longas durante os cerca de 10 anos que passou como armeiro e supervisor do Núcleo de Armamento da SAP (Nuarm/SAP).



Durante esse período, conforme o texto, ele adquiriu “conhecimento técnico avançado sobre as armas da SAP, incluindo os locais exatos onde eram gravados os números de série”.