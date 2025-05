Mulher é baleada por agiota durante cobrança em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. O caso seria uma tentativa de homicídio. Dezenas de vizinhos e curiosos se aproximaram do local do crime após o barulho dos tiros.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de uma lesão corporal contra uma pessoa, ainda não identificada formalmente, no bairro Vila Manoel Sátiro.

"A vítima foi socorrida para uma unidade médica. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local. O caso está a cargo do 19° Distrito Policial (19° DP)", informou.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.