Incêndio atinge apartamento no bairro Varjota, em Fortaleza

Um incêndio atingiu apartamento localizado em um edifício residencial na rua Pedro Rufino, no bairro Varjota, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado na madrugada desta quarta-feira, 29, por volta das 2h25min, para conter as chamas. Duas mulheres inalaram fumaça e foram atendidas pelo Samu.

Ao chegar no local, os Bombeiros constataram que os moradores do apartamento atingido pelo fogo, no 10º andar, já haviam evacuado o imóvel. De acordo com os militares, a rápida propagação da fumaça teria impedido os moradores de tentar conter o fogo, fazendo-os optar por sair do local em segurança.