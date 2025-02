Incêndio atinge prédio na avenida Desembargador Moreira nesta segunda-feira, 24

Chamas ficaram isoladas no quarto de visita de um apartamento no local e foram controladas por uma equipe da 1ª Companhia do Comando de Bombeiro da Alece

Um incêndio foi registrado, na manhã desta segunda-feira, 24, em um prédio residencial na avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As chamas tiveram início no quarto de visita de um apartamento, localizado no primeiro andar do prédio. Três pessoas estavam no local no início das chamas.

De acordo com Maurício Aguiar, proprietário do apartamento, o incêndio foi percebido logo pela manhã, quando os moradores estavam saindo para trabalhar. Após as chamas, dois animais de estimação desapareceram. As chamas foram debeladas por uma equipe da 1ª Companhia do Comando de Bombeiros da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).