Aluna do Colégio dos Bombeiros é homenageada em concurso literário nacional / Crédito: Divulgação/CBMCE

Dâmaris Raquel Lima Souza Messias, aluna do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB), foi homenageada com o Certificado de 1º Lugar no II Concurso Literário durante as comemorações pelos 80 anos da Vitória da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Premiação aconteceu no dia 8 de maio. LEIA MAIS | Segunda Guerra Mundial: avenida Beira Mar sedia homenagem aos 80 anos da rendição dos nazistas



Além do certificado, a estudante recebeu um tablet, uma caneca oficial e exemplares de livros dedicados à história da FEB. Material foi entregue pelo comandante da 10ª Região Militar, o general de Divisão Cristiano Pinho Sampaio; e pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, coronel Claudio Barreto. O II Concurso Literário foi promovido pelo Comando da 10ª Região Militar junto às escolas públicas como forma de reverenciar a memória e a importância da FEB, premiando estudantes que resgataram com sensibilidade e profundidade os feitos passados por meio da escrita. "Busquei relembrar e destacar os aspectos simbólicos desse importante período histórico, estruturando minha redação com responsabilidade e sensibilidade", afirma a estudante homenageada. O tema do concurso foi escolhido em comemoração aos 80 anos do Dia da Vitória, celebrado no dia 8 de maio, rememorando a atuação dos mais de 25 mil pracinhas que representaram o Brasil nos campos de batalha da Itália, durante o Teatro de Operações Europeu, que contava com 337 cearenses entre a tropa enviada ao front europeu em 1944.

Histórico da aluna

A estudante de 18 anos está matriculada no Colégio dos Bombeiros desde 2014, ano em que foi aprovada através do concurso público para ingressar no 1º ano do ensino fundamental. Em 2024, participou em seu primeiro concurso de redação, o Concurso de Redação Sefin (Secretaria de Finanças), conquistando o terceiro lugar. No mesmo ano, foi aprovada na Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB), que está entre as mais concorridas do País, para a qual se preparava desde 2022, e conquistou uma medalha de prata.

Em ano de preparação para o vestibular, Dâmaris afirma fazer duas redações por semana, mantendo a rotina de escrita ativa. Por ficar mais tensa com as redações voltadas ao vestibular, ela diz que tenta aliviar a tensão em relação aos textos de concursos.