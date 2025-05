Caminhão com café tomba na BR-116 e três são presos em flagrante por saquear carga

Um caminhão que transportava carga de café tombou em uma curva da BR-116, no km 528, na cidade de Jati, no Interior do Ceará. Após o acidente, três homens foram presos em flagrante por saquear parte da carga do veículo tombado.

