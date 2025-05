Praia do Futuro está imprópria para banho; veja como estão os trechos em Fortaleza

A região Centro concentra a maior parte dos pontos próprios, com cinco trechos liberados. / Crédito: Samuel Setubal

Das 33 áreas monitoradas em Fortaleza, apenas 8 estão adequadas para banho de mar, segundo o boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para o período de 12 a 18 de maio. A análise semanal segue critérios do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e avalia a qualidade da água nas praias da Capital.

A região Centro concentra a maior parte dos pontos próprios, com cinco trechos liberados entre as praias do Meireles e de Iracema. No setor Leste, apenas as praias da Sabiaguaba e Abreulândia apresentaram boas condições. Já o setor Oeste está completamente impróprio para banho, incluindo as praias da Leste-Oeste, Colônia e Barra do Ceará. A Semace alerta que, após chuvas intensas, é comum haver piora na qualidade da água devido ao arraste de esgoto, lixo e resíduos por canais de drenagem e córregos urbanos. Veja a seguir a lista dos trechos próprios e impróprios por região.

A seguir, confira quais pontos estão adequados ou inadequados para banho em cada região: Praias próprias para banho em Fortaleza Setor Leste:

Praia do Sabiaguaba

Praia da Abreulândia (altura da rua Teófilo Ramos)