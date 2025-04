Cariri: aprovados no CNH Popular poderão iniciar processo para obter habilitação

/ Crédito: Reprodução/Governo do Estado

Candidatos do Cariri que obtiveram inscrições aprovadas no programa CNH Popular nas edições de 2023 e 2024, poderão a partir desta segunda-feira, 28, iniciar o processo para conquistar a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro).

Serão contemplados mais de duas mil pessoas das cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Campos Sales e Brejo Santo.

Para dar início a solicitação, os candidatos deverão realizar um agendamento para se apresentar na autoescola, por meio do site do Detran-CE, no link “Acompanhe a sua inscrição”.

Documentação necessária

Documentos como RG, CPF e comprovante de endereço devem ser apresentados na autoescola. Posteriormente, o candidato será encaminhado para uma unidade do Detran-CE.

Diante do novo agendamento, será necessário levar a mesma documentação, para dar continuidade ao processo de obtenção da CNH.