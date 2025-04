Animais estão sendo abandonados no Centro de Zoonoses de Juazeiro do Norte

O abandono de animais, principalmente de cães e gatos, vem se tornando constante nas imediações do Centro de Controle de Zoonoses de Juazeiro do Norte. Em alguns casos, as pessoas chegam a lançar os animais por cima do muro, causando ferimentos graves, como fraturas em patas ou mandíbulas.

A situação, além de ser um crime previsto por lei, sobrecarrega os serviços do local, que não tem função de abrigo.