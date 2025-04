Ceará inicia campanha de vacinação contra gripe; veja onde se vacinar em Fortaleza

Nesse ano, entre os grupos incluídos no calendário de vacinação estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A meta é vacinar 3,6 milhões de cearenses.

O Estado do Ceará deu início, nesta segunda-feira, 31, à campanha de vacinação contra a influenza (gripe). A ação foi antecipada em uma semana, já que a data oficial da campanha nacional está marcada para 7 de abril. A meta é vacinar 3,6 milhões de cearenses.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a vacinação é a melhor estratégia de prevenção contra a influenza, ajudando a reduzir o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. “A vacinação possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus”, destacou a pasta em nota técnica.