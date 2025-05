Vapt Vupt Papicu vai receber Dia D da Vacinação contra a gripe no sábado, 10

Dia D da Vacinação contra a Gripe no sábado, 10 / Crédito: Divulgação/ Arquivo/Sesa

A Secretária de Saúde do Ceará (Sesa), promove neste sábado, 10, o Dia D da vacinação contra a Gripe, que será realizada no Vapt Vupt Papicu a partir das 10 horas. A iniciativa segue a mobilização nacional do Ministério da Saúde (MS).



Em Fortaleza a vacinação contra influenza começou em 31 de março, em atendimento aos grupos prioritários. Segundo informações da Sesa, o Governo Federal já disponibilizou 2 milhões e 200 mil doses do imunizante para serem distribuídas entre os 184 municípios cearenses. O Estado tem meta de vacinar, dentro do grupo prioritário, 90% do público-alvo. Ana Karine Borges, coordenadora de imunização da Sesa, comentou sobre a importância de mobilizar a população para termos uma situação de proteção vacinal. A responsável citou ainda as outras vacinas que serão disponibilizadas no dia. "Mobilizar os gestores municipais, profissionais da saúde e população é fundamental para que possamos alcançar as coberturas vacinais e manter toda a população protegida não apenas contra influenza. Por isso, no dia 10, será uma oportunidade para conferir a situação vacinal e atualizar o esquema de vacinação, conforme histórico anterior e faixa etária", disse Ana Karine.