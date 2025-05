Ministério da Saúde recebe 1,3 milhão de vacinas contra a Covid-19

As doses que chegaram nesta quinta-feira integram o processo de compra de um total de 57 milhões de doses, finalizado ainda em 2024. A previsão do contrato é de dois anos.

Acompanhado do Zé Gotinha, símbolo da vacinação no país, Padilha lembrou também da importância da vacinação contra a Influenza.

“Estamos no meio da campanha da Influenza. No próximo dia 10, véspera do Dia das Mães, vai acontecer o “Dia D de Vacinação Nacional”.