Para imunização antes das férias, Brasil recebe 7,4 milhões de doses contra Covid

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, as doses devem assegurar a vacinação para os próximos dois anos. A entrega e distribuição devem ser iniciadas nesta semana

Um total de 1,3 milhão de vacinas contra a Covid 19 chegou ao Brasil e deve ser entregue e distribuído nesta semana. Esse primeiro lote representa 7,4 milhões de doses do imunizante e foi recebido pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na última quinta-feira, 1°.

Na ocasião, o ministro Alexandre Padilha ressaltou que o Governo Federal quer “vacinar cada vez mais, mas é importante que os grupos prioritários se vacinem antes do período de férias”, segundo apurou a CNN.

Inicialmente, os estados recebem as doses e em seguida repassam aos municípios.

crianças menores de 5 anos,



idosos,



gestantes e



grupos especiais, como imunocomprometidos,



ribeirinhos,



quilombolas,



pessoas com comorbidades e



população adulta que ainda não tomou nenhuma dose.

Os imunizantes que chegaram na última quinta-feira, 30, compõem o processo de compra finalizado em 2024. A previsão do contrato, de um total de 57 milhões de doses, é de dois anos – até 2026.

Padilha também lembrou da importância da vacinação contra a Influenza. “Estamos no meio da campanha da Influenza. No próximo dia 10, véspera do Dia das Mães, vai acontecer o “Dia D de Vacinação Nacional”.

O ministro informa que a mobilização já conta com a adesão de mais de 110 mil escolas para atualização da caderneta de vacinação dos estudantes.