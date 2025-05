Dengue: Fortaleza e Caucaia registram queda de 79,1% nas notificações em 2025

Visando ampliar as ações preventivas contra arboviroses, a Prefeitura de Fortaleza anunciou o início da Operação Fronteira, em parceria com a Prefeitura de Caucaia . A iniciativa, promovida entre os dias 5 e 9 de maio , realiza visitas domiciliares, ações educativas e intervenções de controle vetorial em 14.125 imóveis localizados em áreas limítrofes entre os dois municípios.

Além dos casos de dengue, a operação também busca ampliar o combate a outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a zika e chikungunya. Até abril deste ano, Fortaleza registrou 132 casos suspeitos de chikungunya, com 10 confirmações. Não houve casos confirmados de zika neste ano, conforme a SMS.

Em Caucaia, foram notificados quatro casos prováveis de chikungunya, conforme dados do Ministério da Saúde. O valor representa uma redução de 90,1% em relação aos 42 casos notificados no mesmo período do ano passado. Em 2024 e 2025, não foram notificados casos de zika no município.

Segundo o diretor de vigilância em Saúde de Caucaia, Adriano de Souza, a integração de ação entre os dois municípios é importante para garantir que os índices de notificações sejam reduzidos nas duas localidades, que são tão próximas. Ele alerta ainda para os desafios enfrentados pelo município no combate às arboviroses.