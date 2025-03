5 hábitos que contribuem para a saúde dos rins

Os rins são responsáveis por funções vitais, como o equilíbrio dos líquidos no corpo, a regulação da pressão arterial e a eliminação de resíduos. No entanto, a ausência de cuidados com esses órgãos pode resultar em problemas graves, como cálculo renal, infecção urinária e a Doença Renal Crônica (DRC), que atinge mais de 20 milhões de brasileiros e acomete em torno de 10% da população, conforme o Ministério da Saúde.

“Um estilo de vida pouco saudável, com alimentação rica em ultraprocessados e açúcar, sedentarismo e automedicação recorrente representa uma ameaça para a saúde renal”, alerta o Dr. Pedro Túlio Rocha, médico coordenador do Programa de Transplante Renal do Hospital São Lucas Copacabana.