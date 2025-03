Pedras nos rins podem ser desencadeadas por má alimentação

O Dia Mundial do Rim comemorado hoje, 13, destacando a necessidade global de conscientização sobre a saúde renal. Os rins desempenham papel vital no organismo, atuando na filtragem de toxinas, no equilíbrio de líquidos e na produção de hormônios que regulam a pressão arterial, a saúde óssea e o transporte de oxigênio no sangue.

A má alimentação e a ingestão em excesso de alguns alimentos do nosso consumo diário está por trás da formação de um dos principais problemas nos rins, o cálculo renal, conhecido como pedras nos rins. O médico urologista, Pedro Filgueira, explica quais são esses alimentos.