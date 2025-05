Chuva no Ceará: 15 cidades registram precipitações; veja previsão do tempo

Maranguape (Litoral de Fortaleza), posto de coleta Fazenda Columinjuba: 30 mm; Quixelô (Sertão Central e Inhamuns), posto de coleta Quixelô: 15 mm; Iguatu (Sertão Central e Inhamuns), posto de coleta Aeroporto: 11 mm; Maranguape (Litoral de Fortaleza), posto de coleta Olho D'Água: 10 mm; Barro (Cariri), posto de coleta Engenho Velho: 8,3 mm; Cedro (Cariri), posto de coleta Várzea da Conceição: 7 mm; Jucás (Cariri), posto de coleta Jucás: 7 mm; Camocim (Litoral Norte), posto de coleta Camocim: 7 mm; Iguatu (Sertão Central e Inhamuns), posto de coleta Baú: 7 mm; Aurora (Cariri), posto de coleta Soledade: 5,5 mm; Aurora (Cariri), posto de coleta Sítio Tipi: 5 mm; Saboeiro (Sertão Central e Inhamuns), posto de coleta Saboeiro: 4 mm; Barro (Cariri), posto de coleta Monte Alegre: 3,9 mm; Várzea Alegre (Cariri), posto de coleta Canindezinho: 3 mm; Aquiraz (Litoral de Fortaleza), posto de coleta Sítio Sapucaia Fagundes: 3 mm; Catarina (Sertão Central e Inhamuns), posto de coleta Figueiredo: 3 mm.

LEIA TAMBÉM | Orós: confira imagens do açude que voltou a sangrar após 14 anos

Funceme prevê poucas chuvas para os próximos dias

De acordo com a Funceme, o começo da semana não terá chuvas significativas no Ceará. Pela previsão dos meteorologistas, a manhã do domingo tem alta possibilidade de chuva no sul da macrorregião Sertão Central e Inhamuns, no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém. No entanto, as precipitações devem ser passageiras.

Ao longo da tarde, apenas o Cariri tem possibilidade de chuvas. Neste caso, a expectativa também é de episódios isolados.