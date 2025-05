Onda de calor: Limoeiro do Norte tem maior temperatura deste sábado; confira máximas

A previsão do tempo para o Ceará já indicava que de sexta-feira, 2, até domingo, 4, o Estado estará sob efeito de altas temperaturas, com picos acima da normalidade em pelo menos quatro regiões.

Em meio a uma onda de calor desde sexta-feira, 2, sete municípios do Ceará registraram temperaturas máximas acima de 35 °C neste sábado, 3. O pico mais expressivo foi de Limoeiro do Norte, localizado no Vale do Jaguaribe, com 35,8 °C.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com a redução progressiva da cobertura de nuvens, as temperaturas se elevam, variando entre 34 °C e 36 °C em grande parte do Estado.

Leia mais Pesquisa mostra cidades com muitos dias de extremo calor

Sobre o assunto Pesquisa mostra cidades com muitos dias de extremo calor

Maiores temperaturas do Ceará neste sábado, 3 de maio:

Limoeiro do Norte: 35,8 °C

Jaguaribara: 35,3 °C

Quixeré: 35,3 °C

Penaforte: 35,3 °C

Alto Santo: 35,2 °C

Morada Nova: 35,1 °C

Ibaretama: 35,1 °C

Russas: 34,7 °C

Baturité: 34,5 °C

Canindé: 34,5 °C

Em municípios das regiões do Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, as máximas podem atingir até 38 °C durante as tardes, com destaque para a macrorregião da Jaguaribana.

Na Capital e na Região Metropolitana, o tempo segue firme na maior parte do fim de semana. A previsão aponta que o céu deve variar de parcialmente nublado a sem nuvens. Neste sábado, Fortaleza registrou 32 °C às 14 horas.