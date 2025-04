MG: policiais invadem casa "por engano" e matam cachorro da família

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O tiro foi efetuado por um agente da corporação, que estavam no local para cumprir um mandado de busca e apreensão.

A corporação informou ao jornal Estado de Minas que a localização foi previamente identificada e, ao chegarem, as equipes se deparam com um portão de ferro aberto e diversos cães no interior do quintal.

“Durante a aproximação, observou-se que os animais apresentavam comportamento agitado. Com o intuito de preservar a integridade dos policiais e minimizar qualquer risco, foi utilizado spray de pimenta na tentativa de conter os cães. Apesar da medida, os animais não recuaram”, explicou a pasta em nota.

Segundo a nota enviado ao jornal mineiro, no momento em que um dos policiais empurrou levemente o portão para olhar dentro do imóvel, o cão saiu para a rua e investiu contra ele. “Diante da iminente ameaça, o agente efetuou um disparo, atingindo o animal, que infelizmente morreu”, informa.