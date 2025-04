Tráfico e lavagem de dinheiro: operação em oito estados prende nove pessoas no Ceará

Polícia Civil do Estado do Ceará captura nove suspeitos de organização criminosa na operação interestadual que visa combater tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Nove supostos integrantes de grupo criminoso - envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro - foram presos durante a operação interestadual deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na madrugada desta quarta-feira, 30, em oito estados brasileiros.

LEIA MAIS - PMCE apreende drogas após captura de suspeito na Paupina