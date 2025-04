Litoral do Ceará recebe aviso de perigo para chuvas intensas em 51 municípios

As fortes precipitações devem se concentrar no Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Jaguaribe até às 10 horas desta terça-feira, 29. A pluviosidade pode ser até 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora (km/h)

Ao todo, 51 municípios do Ceará têm aviso de "perigo potencial" de chuvas intensas até às 10 horas desta terça-feira, 29, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As localidades fazem parte do litoral do Estado que teve significativa precipitação nas últimas 24 horas. Fortaleza é uma das cidades listadas pelo órgão.

LEIA MAIS | Após quase 14 anos, Açude Orós volta a sangrar no Ceará



Segundo o Inmet, pode ocorrer baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As áreas do Estado afetadas devem ser o Noroeste, Norte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Jaguaribe.