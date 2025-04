Corinthians pede explicação sobre tratamento dado à torcida contra o Fla

Organizadas do Timão foram autorizadas a entrar no Maracanã somente no segundo tempo. Diretoria pede explicação das autoridades / Crédito: Jogada 10

O Corinthians emitiu uma nota oficial na manhã desta segunda-feira (28/4), repudiando o tratamento dado à torcida do clube no duelo contra o Flamengo. Na ocasião, a organizada do Timão foi autorizada à entrar no Maracanã apenas no intervalo da partida contra o Flamengo.

"Mesmo cumprindo todas as exigências e os horários previamente acordados com os órgãos responsáveis pela logística e segurança, os ônibus que transportavam os torcedores corinthianos só conseguiram acessar o estádio no final do primeiro tempo da partida, impedindo que pudessem apoiar a equipe desde o início", diz um trecho da nota. A diretoria alvinegra diz estar "em contato com as autoridades competentes para formalizar o ocorrido e cobrar providências, a fim de assegurar que situações como essa não se repitam." Além disso, o Timão disse que exige respeito, assim como faz com os visitantes que vão jogar na Neo Química Arena. A Gaviões da Fiel, organizada do Corinthians, também compartilhou o momento em suas redes sociais. Na postagem, eles relatam que tiveram dificuldades para entrar no estádio e a falta de respeito com os adeptos. Agora, o Corinthians espera uma resposta das autoridades para saber o motivo de atrasar a entrada da organizada no Maracanã. O Flamengo não se pronunciou.