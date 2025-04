Litoral do Ceará registra maiores chuvas; confira previsão do tempo

Fortaleza, Paracuru, Maranguape, Aquiraz, Trairi, São Gonçalo do Amarante e Horizonte foram as 10 maiores chuvas desta segunda-feira, 28. Na imagem, o aterro da Praia de Iracema em 2020 / Crédito: Fco Fontenele/ O POVO

Ceará tem aviso de perigo para chuvas intensas emitido pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a faixa litorânea até as 12 horas desta segunda-feira, 28. O Estado tem 17 municípios com registro pluviométrico entre 7 horas de domingo, 27, e 7 horas desta segunda. LEIA MAIS | Após quase 14 anos, Açude Orós volta a sangrar no Ceará



As precipitações concentram-se principalmente no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, região Jaguaribana e Litoral Norte. As informações são do balanço parcial da Funceme.

Conforme dados da Fundação, as demais localidades foram Paracuru (50 mm), Maranguape (47 mm), Aquiraz (46 mm), Trairi (27 mm), São Gonçalo do Amarante (27 mm) e Horizonte (25 mm). Para esta segunda, deve haver o aumento da nebulosidade no Centro-Norte cearense, acompanhado da abrangência da área e dos acumulados pluviométricos. As precipitações devem ocorrer nas macrorregiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, litoral da Jaguaribana, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba. O Centro-Sul permanece com temperaturas extremas no turno da tarde.

Nesta terça-feira, 29, a instabilidade permanece com o aumento da nebulosidade sobre todo o Estado, podendo causar precipitação no Centro-Norte, e registros isolados no Centro-Sul. Confira as áreas sujeitas às precipitações no Ceará Segunda-feira, 28 Madrugada: chuvas na faixa litorânea, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns, e alta viabilidade de pluviosidade no Maciço de Baturité; Manhã: registros dispersos na faixa litorânea, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns, e elevada potencialidade de acumulado isolado no Maciço de Baturité;