Governo do Ceará entrega equipamentos para apoiar agricultura familiar

O Governo do Ceará realizou nesta sexta-feira, 25, a entrega de 16 tratores e equipamentos agrários para entidades e prefeituras de 17 municípios cearenses . A iniciativa busca apoiar agricultores familiares no Estado .

Estiveram presentes no evento a governadora em exercício do Ceará Jade Romero (MDB), o secretário do Desenvolvimento Agrário (SDA) Moisés Braz, o deputado federal pelo Ceará e líder do terceiro governo Lula na Câmara dos Deputados José Guimarães (PT) e demais autoridades.

Além dos 16 tratores, também serão entregues outros equipamentos de suporte para os trabalhadores rurais, como: roçadeiras hidráulicas, distribuidores de calcário, pulverizadores, carretas agrícolas e grades.

O Governo está investindo R$ 4,1 milhões por meio da política estadual de Incremento e Modernização da Atividade Agrícola.

Ao todo, 17 municípios cearenses serão beneficiados

Serão contemplados com os equipamentos os municípios de General Sampaio, Ipaporanga, Jaguaruana, Marco, Mauriti, Mombaça, Poranga, Potengi, Santa Quitéria, Salitre, Orós, Senador Pompeu, Quixeramobim, Morada Nova, Itarema, Deputado Irapuan Pinheiro e Massapé.