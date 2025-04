Ceará cria comitê para intensificar ações contra crimes ambientais / Crédito: FCO FONTENELE

Com o intuito de garantir uma maior proteção ao meio ambiente, foi criado o Comitê Permanente de Combate aos Crimes Ambientais (CPCCA), oficializado por meio de decreto publicado nesta quarta-feira, 23, no Diário Oficial do Estado. A nova estrutura busca integrar esforços de diferentes órgãos para intensificar a fiscalização e combater práticas que ameaçam a fauna, a flora, os recursos hídricos, o patrimônio cultural e que contribuem para a poluição.