Uece abre inscrições para curso gratuito sobre Inteligência Artificial

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Dell Technologies abrem inscrições para o Programa Ensino Digital. Oferecendo 1000 vagas gratuitas, os cursos são online e com foco no uso da Inteligência Artificial (IA) em ambientes educacionais. As inscrições seguem abertas até 13 de maio de 2025, diretamente pelo Portal LEAD.

LEIA MAIS | Primeira fase do vestibular da Uece ocorre neste domingo, 27