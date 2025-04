Hoje é Dia destaca os direitos dos indígenas e o incentivo à leitura

Morte do clarinetista, saxofonista e compositor mineiro Abel Ferreira (45 anos) - entrou para a Rádio Nacional em 1949, apresentando-se como líder da "Turma do Sereno". Em 2011, foi lançado pelo selo Descobertas, em convênio com o Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA) a caixa "100 anos de música popular brasileira" com a reedição em quatro CDs duplos dos oito LPs lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albin, na Rádio MEC em 1974 e 1975

Fundação do Museu Metropollitan, em Nova Iorque (155 anos)