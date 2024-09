Governo do Estado lança painel para monitorar crimes contra os povos indígenas do Ceará

O Painel Dinâmico de Monitoramento de Crimes contra os Povos Indígenas do Ceará foi lançado nesta quinta-feira, 12, no auditório do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. A ferramenta é uma ação realizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), por meio da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), em parceria com a Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará (Sepince).

Estiveram presentes no lançamento o titular da SSPDS, Roberto Sá; a titular da Sepince Juliana Alves; o titular da Supesp, Nabupolasar Alves Feitosa e demais representantes de outros órgãos como o titular da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Júlio César Nogueira Torres.

O painel de monitoramento é resultado de um Termo de Cooperação assinado em julho de 2023, que visa fortalecer a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas.