Unifametro oferece pós-graduação moderna alinhada ao mercado de trabalho

Cursar uma pós-graduação potencializa a qualificação de indivíduos de diversas áreas de atuação. Em um mundo em constante mudança, ter uma especialização evidencia os profissionais no mercado de trabalho e os mantêm atualizados com as novas demandas. Por isso, o Centro Universitário Fametro (Unifametro) oferece cursos online e presenciais de pós-graduação alinhados com os conhecimentos atuais. Tal diferencial reflete no fortalecimento do currículo e em um aumento salarial considerável.

A Unifametro oferece pós-graduação lato sensu em distintas modalidades de ensino, adaptando-se às necessidades dos alunos. No formato online, o estudante pode concluir a especialização em oito meses, sem necessidade de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). E, ao optar por estudar presencialmente, o discente terá todo um amparo com aulas práticas e em campo.

O aluno também recebe um suporte financeiro, com acesso a financiamento e condições especiais de pagamento. “Aqui, o sonho da pós-graduação torna-se tangível. A instituição está apta para acolher os estudantes com uma infraestrutura de qualidade, além de dar apoio no crescimento pessoal e profissional do aluno”, destaca a coordenadora da pós-graduação do Centro Universitário, Cibele Pereira.

Na Unifametro, é ofertado um amplo leque de cursos nas áreas do Direito, da Educação, da Estética, da Gastronomia, da Gestão e Negócios, da Odontologia, da Saúde, da Engenharia e da Tecnologia. Outro diferencial são os laboratórios e núcleos de atividades, que auxiliam o aluno a pôr em prática o que foi aprendido em sala de aula. “Nosso objetivo é dar ao estudante as ferramentas necessárias para trilhar a sua jornada. Ele também recebe apoio de professores experientes que contribui em sua aprendizagem”, afirma Cibele.

Benefícios de uma pós-graduação

“Além de enriquecer o currículo, os cursos de pós possibilitam a ampliação e aprofundamento de conhecimentos”, pontua Marta Brandão, Analista de Carreiras da Unifametro. Com uma maior escolaridade, o profissional também torna-se apto a receber um aumento de remuneração por estar qualificado na área em que atua.

Isso é perceptível no último levantamento da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp), divulgado em fevereiro de 2021. Na pesquisa, foi constatado que os profissionais com pós-graduação têm remuneração de 150% a 255% superior em relação aos que não possuem esse nível de escolaridade.

Tal aumento salarial para profissionais especializados também é constado em um estudo de 2020, realizado pela Catho, grupo especializado em Recursos Humanos. Em cargos de diretoria, os executivos que possuem pós-graduação têm um salário 47,2% maior do que dos colegas com apenas a graduação. O mesmo ocorre para profissionais que ocupam cargos de coordenação, que recebem um aumento salarial de até 53,7%.

“Nesse sentido, ter uma pós-graduação no currículo pode trazer vantagens na conquista de uma nova oportunidade e permanência no mercado. Mas vale lembrar que mais do que ter o certificado, importa a forma como o conhecimento será aplicado a favor da carreira”, afirma Marta.

Conheça nossos cursos: http://www.unifametro.edu.br/pos-graduacao/

Inscreva-se em: https://pos.unifametro.edu.br/

Sobre a Unifametro

Eleita pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Índice Geral de Cursos (IGC), a segunda melhor colocada no Ceará em qualidade de ensino, a Unifametro possui quatro campi em Fortaleza e unidades em Cascavel e Maracanaú. Os alunos têm acesso a uma infraestrutura completa, com 6 núcleos de atividades e mais de 50 laboratórios. Para mais informações sobre formas de ingresso, inscrições e financiamento sem juros, consulte o site unifametro.edu.br.

