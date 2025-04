Papa pediu velório simples em testamento assinado em 2022

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No documento, o papa também solicitou que o sepulcro seja montado no chão e de forma simples, sem decoração especial e somente com a inscrição Franciscus na lápide.

O testamento também previu que o corpo do pontífice seja sepultado na basílica papal de Santa Maria Maior.

"Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde ia rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para confiar com fé minhas intenções à mãe imaculada e agradecer-lhe por seu cuidado dócil e materno", justificou.

O papa também se preocupou com os gastos do funeral.