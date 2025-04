Políticos cearenses repercutem morte de papa Francisco nas redes sociais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) afirmou que Francisco foi um líder global preocupado com as grandes questões da humanidade.

"Único Papa não europeu da história, nos deixa um vasto legado de ensinamentos e exemplos calçados na sua própria fé, transmitidos a partir da sua figura extremamente humana. Que sigamos suas lições de humildade e amor ao próximo. Unamo-nos em oração pelo Pastor que retorna à Casa do Pai e sigamos irmanados na fé e na prática dos seus ensinamentos".

Já Guimarães, em homenagem ao pontífice, publicou uma imagem na qual aparece beijando a mão do papa durante edição da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. "Francisco marcou a história da igreja católica. Uma referência de humanismo, de bem querer com os mais necessitados e de grande compromisso com a vida", disse.